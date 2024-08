Zderzenie radiowozu z tramwajem. Dwoje policjantów trafiło na badania

Jak poinformował Polską Agencję Prasową komisarz Grzegorz Jaroszewicz z KMP w Gorzowie Wielkopolskim, w pojeździe znajdowała się również funkcjonariuszka . Zarówno policjant, jak i policjantka zostali odwiezieni do szpitala na szczegółowe badania.

Jak wyjaśnia komisarz Jaroszewicz, skrupulatne badania, które przeszła dwójka mundurowych to działania prewencyjne. Funkcjonariusz i funkcjonariuszka nie odnieśli żadnych znaczących urazów, ale zostali skierowani do placówki medycznej, by ich stan ocenili lekarze.