Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze łubnice + 2 staszówzabójstwo Sylwester Ruszkiewicz 30 min. temu Łubnice. Syn podejrzewany o zabicie ojca. Wpadł, bo chciał wziąć kredyt Tragedia w gminie Łubnice (woj. świętokrzyskie). Jak ustaliła Wirtualna Polska, 27-letni Dawid K., podejrzewany o zabójstwo swojego ojca, został namierzony i zatrzymany przez funkcjonariuszy policji tuż po wyjściu z jednego z banków w Jędrzejowie. Nieoficjalnie, potrzebował pieniędzy, by móc uciec z kraju. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie W poszukiwaniach 51-letniego ojca uczestniczyło ok. 400 funkcjonariuszy (East News, Fot: Tomasz Jastrzebowski) - 27–letni Dawid K. został zatrzymany kilka minut po 9-tej po wyjściu z jednego z banków w centrum Jędrzejowa, niedaleko placu Kościuszki. W placówce chciał wziąć kredyt gotówkowy. Po wyjściu z banku był zaskoczony, ale nie stawiał oporu. Zatrzymali go kryminalni. Został przewieziony do policyjnego aresztu – mówi nam jeden ze śledczych, osoba znająca kulisy sprawy. Był zaskoczony, nie stawiał oporu Z naszych informacji wynika, że to pracownicy banku powiadomili funkcjonariuszy. Nieoficjalnie pieniądze, o które się ubiegał miały być mu potrzebne w ucieczce za granicę. Pożyczki nie otrzymał. Według portalu świętokrzyskiego portalu echodnia.eu, 27-latek miał mówić policjantom, że zrobił krzywdę ojcu i wskazał miejsce, w którym go zostawił. Niedługo później w zagajniku w gminie Kije w powiecie pińczowskim policjanci znaleźli zwłoki 51-letniego mężczyzny. Najprawdopodobniej ktoś przyczynił się do jego śmierci. Zobacz także: Tragiczne okoliczności zaginięcia 5-letniego Dawida. Policja użyła śmigłowca Dwaj mężczyźni z gminy Łubnice ostatni raz widziani byli w sobotę. Dawid K. miał wrócić do domu i zaatakować swoją babcię. Potem, gdy do domu wrócił ojciec, miał go pobić i siłą zaciągnąć do samochodu. Kobieta uciekła do sąsiadów i zawiadomiła policję. Miał uciec ze szpitala - Zgłoszenie dotyczyło awantury, sprzeczki rodzinnej między synem a ojcem. Nie znaliśmy zamiarów 27-latka, podjęliśmy szybko działania, żeby odnaleźć mężczyzn. W trakcie akcji dostawaliśmy informacje, że przebywają w różnych miejscach, m.in. na terenie Buska- Zdrój. W niedzielę na terenie powiatu jędrzejowskiego znaleźliśmy samochód, który stał na parkingu niedaleko kościoła. Nikogo w samochodzie nie było – mówi Wirtualnej Polsce Kamil Tokarski, rzecznik prasowy świętokrzyskiej policji. Według „Faktu” 27 -latek miał w ostatnim czasie przebywać w szpitalu psychiatrycznym. Z placówki miał uciec w ostatnią sobotę. – Nie będę komentował tych informacji. Jest śledztwo prowadzone przez prokuraturę rejonową w Staszowie, w ramach którego będą sprawdzane wszystkie okoliczności, które miały miejsce przed rodzinną awanturą – dodaje Kamil Tokarski, rzecznik świętokrzyskiej policji. Jak ustaliła WP, w akcji poszukiwawczej brało udział ok. 400 funkcjonariuszy policji, także psy oraz black hawk - najnowocześniejszy śmigłowiec na wyposażeniu polskiej policji. We wtorek po południu śledczy mają przesłuchać Dawida K. i zdecydować o ewentualnych zarzutach. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące