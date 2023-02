Prestiżowe liceum i skandal na wycieczce. Rodzice: po co nauczyciel wchodził do łazienki?

"Może jutro przyjdziesz do pracy bez majtek?"

Mimo że we wpisie nie pojawiły się żadne nazwiska, ani okoliczności, następnego dnia dyrektor II LO w Lublinie wezwała do siebie nauczycielkę. Wychowawczyni klasy, która była na wycieczce poczuła się urażona wpisem. Powiedziała też, że uczniowie kłamali, opisując wydarzenia na wycieczce. W pokoju pojawił się też inny nauczyciel. I to on w pewnym momencie emocjonalnej dyskusji rzucił do Ewy Leonowicz, że może ona także przestanie nosić biustonosz. W odpowiedzi usłyszał: "Dziś nie mam biustonosza i masz z tym problem?", na co nauczyciel miał stwierdzić: "Świetnie, to może jutro przyjdziesz do pracy bez majtek!".