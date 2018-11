Lublin: szkoła odwołała koncert katolickiego zespołu. "Wciągnęła nas Unia, jak ćpuński nochal procha"

Awantura o koncert katolickiego zespołu rap, który miał się odbyć w jednej z lubelskich szkół. Po protestach rodziców dyrekcja koncert odwołała. Teraz przeciwko tej decyzji protestują radni PiS.

Informację o odwołanym koncercie Wyrwanych z Niewoli, który miał się wystąpić w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie 14 listopada, podało TOK FM. Zespół ten, jak można przeczytać na jego stronie internetowej, to grupa hip-hopowa. Raperzy twierdzą, że grają muzykę chrześcijańską, bo dzięki Bogu wyrwali się z nałogu. Teraz ewangelizują innych. "Opracowali autorski program profilaktyczny, grają koncerty, dzielą się niezwykłymi historiami, których doświadczyli" - czytamy na stronie zespołu.

Do koncertu w szkole jednak nie doszło. Powód? Do dyrektora szkoły zaczęłi zgłaszać się rodzice, którym pomysł zorganizowania występu Wyrwanych z Niewoli na szkolnej sali gimnastycznej nie przypadł do gustu.