Lublin. Mobbing w Wiośnie. Mocne oświadczenie kandydata partii do PE

Lubelska "trójka" Wiosny do Parlamentu Europejskiego, Tomasz Kitliński, wydał oświadczenie, w którym potępił mobbing wobec młodych działaczy partii w Lublinie. "Nie ma z mojej strony zgody na tego typu zachowania w środowisku Wiosny" - pisze.

"Z bólem i troską dowiedziałem się o mobbingu przeciw panu Przemysławowi Stefaniakowi, pani Aleksandrze Borzęckiej i panu Kazimierzu Strzelcu. Potępiamy to zachowanie i prosimy o przebaczenie" - pisze Kitliński w oświadczeniu zamieszczonym na Facebooku. Jak dodaje, winnych trzeba usunąć ze struktur i z listy do PE.

Do Lublina ma przyjechać specjalna komisja, która sprawdzi czy doszło do przemocy psychicznej wobec młodych działaczy.

O co chodzi?

Z nieoficjalnych doniesień Onetu wynika, że w sobotę odbyło się spotkanie lubelskich kandydatów do PE, podczas którego szefowa struktur odniosła się do zarzutów. - Usłyszeliśmy, że nic się nie stało, a winny jest sam chłopak. Padały też argumenty, że to specjalnie przeprowadzona akcja na zamówienie polityczne. Odniosłem wrażenie, że Monika robiła z siebie ofiarę. Dla mnie osobiście były to totalne bzdury - relacjonuje portalowi anonimowo jeden z kandydatów.