Lublin: miasto współorganizatorem koncertu twórcy "nowego" hymnu zbrodniczej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów

W Lublinie, przy wsparciu miasta, zorganizowano występ ukraińskiego muzyka Ołeha Skrypki, autora nowej wersji hymnu zbrodniczej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, odpowiedzialnej za ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej – podaje portal kresy.pl. Koncert odbędzie się w ramach Festiwalu Ukraina w Centrum Lublina.

Miasto Lublin współorganizatorem koncertu twórcy "nowego" hymnu zbrodniczej OUN

W najbliższą sobotę (24 listopada br.) w ramach Festiwalu Ukraina w Centrum Lublina odbędzie się koncert i wieczór autorski Ołeha Skrypki. Jest on słynnym ukraiński muzykiem, wokalistą, kompozytorem i liderem zespołu "Wopli Widoplasowa". Dodatkowo uczestniczył w różnych projektach telewizyjnych m.in. "Dancing with The Stars" i "The Voice" – piszą organizatorzy.