Lublin: bójka 15-latek przed szkołą. Tłum wszystkiemu się przyglądał

Uczennica przewraca drugą 15-latkę na ziemię i bije ją pięścią po twarzy, słychać wulgaryzmy. Filmik z bójki sprzed jednej ze szkół w Lubinie trafił do sieci. Młodzież, która była świadkiem sytuacji, zamiast rozdzielić nastolatki, nagrywała zdarzenie.

Do sieci trafiło bulwersujące wideo. Widać na nim bójkę dwóch nastolatek. Dramatyczne sceny rozegrały się w piątek przed bramą Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie.

Konsekwencje

Dyrektor szkoły wezwał na miejsce pogotowie i policję. W poniedziałek zostaną wyciągnięte konsekwencje w stosunku do obu uczennic - podkreślił. Na tzw. godzinach wychowawczych mają zostać przeprowadzone rozmowy z uczniami, by więcej nie dochodziło do takich sytuacji.