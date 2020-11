Łubiana. 46-latek spadł z dachu budynku

W Łubianie w woj. pomorskim doszło do groźnego wypadku. 46-letni mężczyzna spadł z dachu budynku. Przetransportowano go do szpitala śmigłowcem LPR.

Łubiana. 46-latek spadł z dachu budynku (East News)