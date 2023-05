"Lokomotywa wyborcza". Polityk PO o deklaracji Kaczyńskiego

- Aktualizują to jako lokomotywę wyborczą. Jest to decyzja spodziewana i oczywista - tak o propozycji podniesienia kwoty świadczenia 500+ o trzysta złotych mówił na antenie Wirtualnej Polski w programie Tłit poseł Cezary Tomczyk. Polityk Platformy Obywatelskiej unikał jednak jednoznacznej deklaracji o poczynania swojego ugrupowania w sprawie podniesienia wartości tego świadczenia. -Można było się od wielu miesięcy spodziewać, że to nastąpi ze względu na to, do czego PiS sam doprowadził, czyli do gigantycznej inflacji. Dzisiaj propozycja PiS jest mniej warta niż 500+ w roku 2016 - ocenił Cezary Tomczyk. Polityk pytany przez Michała Wróblewskiego, czy to dobra decyzja, unikał jednoznacznej odpowiedzi. - To decyzja spodziewana i przewidywana, a także oczywista - mówił polityk PO. - My oceniliśmy tę propozycję PiS już w roku 2016 i nic się w tej kwestii nie zmieniło - dodał poseł.