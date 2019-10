Łódzkie. Wybuch gazu w Janówce. Ciężko ranne 9-letnie dziecko

Wybuch gazu w domu jednorodzinnym w Janówce. Ciężko ranne jest 9-letnie dziecko. Strażacy wciąż przeszukują gruzowisko.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu w Janówce przy ul. Głównej w powiecie łódzkim-wschodnim. Z informacji rmf24.pl wynika, że w wyniku wybuchu gazu zawalił się dom jednorodzinny, wybuchł też pożar.

W wyniku eksplozji ciężko ranny został 9-letni chłopiec. Wybuch wyrzucił go z budynku. Z urazami brzucha i nogi został przewieziony śmigłowcem LPR do szpitala.

Strażacy wciąż przeszukują gruzowisko. Poszukują dwóch mężczyzn, którzy prawdopodobnie są pod gruzami. To 72-letni właściciel domu i jego lokator.

Według relacji jednej z mieszkanek Janówki dla TVN24 do eksplozji mógł doprowadzić ok. 20-letni mężczyzna, który wynajmował pokój u dziadków rannego chłopca. Miała go widzieć, jak szedł z butlą z gazem i nożami.