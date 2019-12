Łódź. Tajemnicze strzały do narzeczonej Piotra Misztala? Dziwne rozbieżności

Piotr Misztal zaoferował 60 tys. zł osobie, która pomoże w ujęciu mężczyzny, który miał ostrzelać samochód i okraść jego narzeczoną Renatę Kompę. Policja jest zaskoczona informacjami o rzekomych strzałach. W zeznaniach kobiety nie ma o nich wzmianki. Śledczy planują jeszcze w środę przesłuchać biznesmena i jego partnerkę.

Łódź. Do incydentu doszło 9 grudnia po godzinie 19, gdy narzeczona biznesmena stała w kolejce przed zamkniętym szlabanem na przejeździe kolejowym przy ul. Transmisyjnej. Z relacji przekazanej mediom przez Misztala wynika, że zamaskowany mężczyzna miał strzelić w szybę mercedesa maybacha od strony pasażera, otworzyć drzwi i ukraść torebkę. W środku był m.in. rolex, portfel marki Louis Vuitton, kluczyki do dwóch aut, nowe okulary Fendi oraz ok. 2 tys. zł. Przedsiębiorca straty ocenił na 180 tys. zł.