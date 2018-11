Łódź: pożar w kamienicy na Bałutach. Nie żyją dwie osoby.

We wtorek rano wybuchł pożar w kamienicy przy ul. Gnieźnieńskiej 27 na łódzkich Bałutach. Zginęły dwie osoby - 40-letni mężczyzna i jego 60-letnia znajoma. Prawdopodobnie doszło do zaprószenia ognia.

Ogień pojawił się przed godz. 9.00 w mieszkaniu na pierwszym piętrze kamienicy - donosi expressilustrowany.pl. Zanim przyjechali strażacy, dwie osoby same ewakuowały się z budynku. Strażacy wyprowadzili trzy osoby, w tym parę, która zatruła się dymem. Nie udało się uratować 40-letniego lokatora kamienicy i jego znajomej, która odwiedziła go poprzedniego wieczoru.

Ogień gasiło osiem zastępów straży pożarnej. Strażacy starają się ustalić przyczynę pożaru. Jak twierdzą, prawdopodobnie doszło do zaprószenia ognia.

- Dzisiaj planowane są oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa, który ma wystawić opinię co do przyczyny pożaru. Wstępnie zakładamy, że mogło dojść do zaprószenia ognia lub ogień mógł pochodzić od niewłaściwie użytkowanych urządzeń grzewczych. W oględzinach weźmie też udział biegły inspektor nadzoru budowlanego. Konieczne jest ustalenie, czy w kamienicy mogą pozostać mieszkańcy - powiedział portalowi Krzysztof Kopania z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.