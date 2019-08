Łódź. Nieszczęśliwie zauroczony mężczyzna wybił okna i okradł ukochaną.

Policja w Łodzi zatrzymała 44-letniego mężczyznę, który sam przyszedł na komisariat i przyznał się do winy. Teraz może trafić na 5 lat do więzienia.



Do zdarzenia doszło w sobotę 17 sierpnia w Łodzi, ogłosiła Izabela Sobczyk w “Polsat News”. Na komisariacie pojawił się mężczyzna, który przyznał się do wybicia szyb w oknach pewnego mieszkania. To w nim miała mieszkać kobieta, w której nieszczęśliwie się zakochał.