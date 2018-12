Łódź. Auto wjechało w stację benzynową przy galerii handlowej

Wypadek w centrum Łodzi. Samochód osobowy wjechał w dystrybutor paliwa na stacji benzynowej. Do zdarzenia doszło przy al. Jana Pawła II przy Pasażu Łódzkim.



Jak podaje "Dziennik Łódzki" w wyniku zdarzenia auto stanęło w płomieniach. Stacja benzynowa została zamknięta, ale wszystko wskazuje na to, że nie ma zagrożenia, by doszło do rozszczelnienia instalacji.