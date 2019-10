WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze wybory parlamentarne + 2 krakówlisty wyborcze Maja Kołodziejczyk 1 godzinę temu Listy wyborcze Kraków. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory parlamentarne 2019 Wybory Parlamentarne odbędą się już w najbliższą niedzielę. To właśnie 13 października obywatele Polski wybiorą posłów i senatorów, którzy będą sprawować władzę przez najbliższe 4 lata. Zapoznaj się z kandydatami do Sejmu i Senatu z Krakowa. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Listy wyborcze Kraków. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory parlamentarne 2019 (WP.PL, Fot: Andrzej Hulimka) Wybory Parlamentarne 2019 Wybory parlamentarne coraz bliżej. Już w niedzielę 13 października Polki i Polacy wybiorą 100 senatorów oraz 460 posłów, którzy będą sprawować władzę przez najbliższe 4 lata. Przypominamy, że w głosowaniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które w dniu wyborów stawią się w lokalu wyborczym odpowiadającym ich miejscu zameldowania. Placówki będą otwarte w godzinach od 7 rano do 21 wieczorem. Należy pamiętać, by wziąć ze sobą dokument ze zdjęciem (może być to zarówno dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, jak i legitymacja studencka), gdyż na miejscu zostanie sprawdzona nasza tożsamość. Wybory parlamentarne 2019 - kandydaci do Sejmu w okręgu nr 12 (Kraków) Okręg nr 12 w Krakowie stanowi część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki. Liczby umieszczone przed nazwiskami odpowiadają numerowi na liście. Wybory parlamentarne 2019 - Kraków. Lista wyborcza Koalicji Polskiej w okręgu nr 12 Lista wyborcza nr 1. Kandydaci PSL i Kukiz'15:

1 BRYNKUS Józef

2 KAŁA Józef

3 HERBUT Dawid Julian

4 ZAWADZKI Grzegorz Roman

5 DĘBIŃSKA Maria

6 GOŁĄB Katarzyna

7 BOLEK Magdalena

8 BEDRA Renata Barbara

9 MICHALEC Sylwia

10 SIKORA Marek Andrzej

11 HYJEK Ewa Maria

12 PAJĄK Dorota

13 JAKUBOWSKI Tomasz Marek

14 KIERPIEC Daniel Józef

15 GÓRECKI Andrzej

16 MOTYKA Miłosz Maksymilian Wybory parlamentarne 2019 - Kraków. Lista wyborcza PiS w okręgu nr 12 Lista wyborcza nr 2. Kandydaci do Sejmu z PiS:

1 BOCHENEK Rafał Paweł

2 POLAK Marek Władysław

3 BIERNAT Zbigniew Stanisław

4 FILIPIAK Ewa Maria

5 KOZIK Krzysztof Janusz

6 HAJOS Sławomir Paweł

7 KUROWSKI Władysław Michał

8 STARZEC Zbigniew Władysław

9 GIBAS Iwona Józefa

10 KASPROWSKI Wojciech Marcin

11 MAJKA Jolanta Maria

12 KACZYŃSKI Filip Roman

13 ŚWIERKOSZ Grażyna wyższy urzędnik samorządowy

14 KASPRZYCKA Stanisława Marzena

15 TROJANOWSKA Grażyna

16 DUDA Roman Wincenty Wybory parlamentarne 2019 - Kraków. Lista wyborcza Lewicy w okręgu nr 12 Lista wyborcza nr 3. Kandydaci Lewicy (SLD, Wiosna, Lewica Razem) do Sejmu:

1 ŚMIAŁEK Ryszard Kazimierz

2 WÓJTOWICZ Katarzyna Małgorzata

3 ZAWADA Tomasz Leszek

4 BROŻEK Dominika Maria

5 JEZIERSKI Paweł Stanisław

6 KOWALÓWKA Michał Grzegorz

7 RAUCH Jan Zbigniew

8 STASIK Iwona Ewa

9 FILIPEK Magdalena

10 KUC Maria Teresa

11 JANUSZYK Władysław

12 LEGOŃ Natalia Joanna

13 GUGULSKI Jarosław Marek

14 TYMAN Agnieszka

15 KAJDAS Dorota Ewa

16 JAGLARZ Jakub Jerzy Wybory parlamentarne 2019 - Kraków. Lista wyborcza Konfederacji w okręgu nr 12 Lista wyborcza nr 4. Kandydaci Konfederacji Wolność i Niepodległość do Sejmu: 14 KASPRZYCKA Stanisława Marzena

1 WILCZYŃSKI Bartosz

2 KRAWCZYK Emil Piotr

3 CHMIEL Dariusz Bogdan

4 KUMANEK Grzegorz Jan

5 BAJER Marcin Jakub

6 CURZYDŁO Jerzy

7 SALAWA Marta

8 CZACHUR Adam Aleksander

9 SIŁUSZYK Sylwia Małgorzata

10 URBAŃSKA Anna Katarzyna

11 MREŃCA Tomasz

12 BANET Piotr Paweł

13 SKWARCZYŃSKA Katarzyna Anna

14 JASTRZĘBSKA Sylwia Jolanta

15 ZASŁONA-POLAK Katarzyna

16 KŁECZEK Tomasz Wybory parlamentarne 2019 - Kraków. Lista wyborcza Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 12 Lista wyborcza nr 5. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Zieloni) do Sejmu:

1 NIEDZIELA Dorota

2 SOWA Marek Jan

3 POTOCKI Adam Kajetan

4 STYCZEŃ Adam Tomasz

5 KLINOWSKI Mateusz Michał

6 WĄTROBA Ewa Beata

7 CHOWANIEC Michał

8 LUBAŃSKI Adam Jarosław

9 WINCENCIAK-WALAS Ewa Magdalena

10 SKOWROŃSKA Kinga Agnieszka

11 BRÓZDA Marcin

12 BLIŹNIAK Katarzyna Elżbieta

13 ARKIT Szymon Tadeusz

14 KLAJA Tomasz Zygmunt

15 MIRANOWICZ Maria Wiesława

16 ŻABA Tadeusz Wybory parlamentarne 2019 - kandydaci do Sejmu w okręgu nr 13 (Kraków) Okręg nr 13 w Krakowie stanowi część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów: krakowski, miechowski, olkuski oraz miasta na prawach powiatu: Kraków. Liczby umieszczone przed nazwiskami odpowiadają numerowi na liście. Wybory parlamentarne 2019 - Kraków. Lista wyborcza Koalicji Polskiej w okręgu nr 13 Lista wyborcza nr 1. Kandydaci PSL i Kukiz'15: ŚCIGAJ Agnieszka KEMPF Piotr Marek PATENA Marta Elżbieta WANTUCH Łukasz Mariusz PUŁKA Jerzy STACH Beata Katarzyna SZCZOCZARZ Bartłomiej Andrzej ZIELNIK-PIELKA Joanna Małgorzata LĘCZNAROWICZ Elżbieta Janina GAJĘCKA Jolanta Anna KLEMPA Przemysław Zbigniew PASZKOT Marzena Iwona APOSTOŁ Marian OKRAJEK Włodzimierz Wiktor POBĘDZA Czesław Maciej MITKA Katarzyna Helena FLOREK Marcin Grzegorz KURTYKA Halina Ewa SŁAWOMIRSKI Radosław Paweł STRUTYŃSKI Łukasz Andrzej SOSENKO Krzysztof Jan PASTERNAK Janusz Mariusz DRWAL Dawid Marek SZWED Barbara Ewa MACHNIK Grzegorz Józef WÓJCIK Adam Bernard DZIEDZIC Stanisław PROKOP-STASZECKA Anna Barbara Wybory parlamentarne 2019 - Kraków. Lista wyborcza PiS w okręgu nr 13 Lista wyborcza nr 2. Kandydaci do Sejmu z PiS: WASSERMANN Małgorzata Ewa TERLECKI Ryszard Iwon ADAMCZYK Andrzej Mieczysław BUBULA Barbara Ewa OSUCH Jacek Piotr ĆWIK Piotr Krzysztof DUDA Elżbieta ŚWIERCZEK Krzysztof GAMROT Piotr Tadeusz ZIOBRO Jan Paweł PODOSEK Adam Piotr DANIOŁ Ewa DOPART Bogusław Jan SERAFIN Piotr Karol NOWAK Stanisław Andrzej STANOWSKA-CICHOŃ Bogusława Maria KUŚ Rafał Andrzej FRANKIEWICZ Krystyna Anna BUDKOWSKA Anna Maria KAŁUŻA Szymon Franciszek KACZMARCZYK Magdalena Maria FIRLEJ Paweł Jacek PĘK Bogdan Marek KOSECKA Justyna Natalia GĘGOTEK Zbigniew GRUSZKA Stanisław Piotr BĘTKOWSKA Monika GOWIN Jarosław Adam Wybory parlamentarne 2019 - Kraków. Lista wyborcza Lewicy w okręgu nr 13 Lista wyborcza nr 3. Kandydaci Lewicy (SLD, Wiosna, Lewica Razem) do Sejmu: GDULA Maciej Roman GOSEK-POPIOŁEK Daria Iwona LIPIŃSKA-PIEKARSKA Joanna Olszyna KRÓL Józef Stanisław DROPEK Magdalena KUBAŃSKA Magdalena Bronisława BIELAWSKA Barbara Ewa TRZYBIŃSKI Marek SZYMAŃSKA Monika Anna PLEBAŃCZYK Piotr HAŃDEREK Joanna Ewa ŚRODA Piotr Andrzej BERYT Alicja Joanna FRENKIEL Monika Iwona KAWĘCKA Dorota Zuzanna BURZAWA Mateusz Ryszard WOLAŃSKA Katarzyna Anna IVCHENKO Olesia IDZIK Tomasz Grzegorz 20 GULIŃSKA Anna Małgorzata MODZELEWSKI Bartłomiej Jakub GROBLER Piotr Paweł 23 ZIELENIEWSKI Rafał Roman JAŚKOW Adam Stanisław GALENT Marcin TEKIEL Paulina Agnieszka GAŁKA Kinga LEŚNIAK Tomasz Marek Wybory parlamentarne 2019 - Kraków. Lista wyborcza Konfederacji w okręgu nr 13 Lista wyborcza nr 4. Kandydaci Konfederacji Wolność i Niepodległość do Sejmu: BERKOWICZ Konrad Szczepan KUPIEC Kamil Dawid KRZYSZTONEK Jakub Artur BOCHEŃCZAK Bartosz Sebastian GOLONKA Wojciech Jerzy MOSZKOWICZ Tomasz MASZTAFIAK Gabriela WOCH Józef PAPIEŻ Stanisław ŁUKASZEWSKA-BAUMAN Joanna BARTOSZ Piotr Paweł WALKIEWICZ Michał DROZD Bartłomiej TRZAJNA Tomasz Krzysztof ŁOPACIŃSKA Barbara CZOSNOWSKA Aleksandra 17 MONTICELLI Krzysztof Jan ZAJĄC Grzegorz Lucjan SOBIENIOWSKI Miłosz Stanisław SMOROŃ Anna Józefa ADAMCZYK Jakub Jan DZIADOSZ Jagoda PĘCZEK Janina HOJDA Iwona Katarzyna DYMANUS Aldona Anna PĘDZIWIATR Grzegorz Miłosz KULIŃSKA Lucyna Michalina Wybory parlamentarne 2019 - Kraków. Lista wyborcza Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 13 Lista wyborcza nr 5. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Zieloni) do Sejmu: KOWAL Paweł Robert LIPIEC Grzegorz Cezary MISZALSKI Aleksander Jan GĄDEK Lidia Stanisława MAREK Dorota RAŚ Ireneusz Jacek LASSOTA Józef SONIK Bogusław Andrzej WODYŃSKA Marta Agnieszka MAZUR Artur SZCZEPAŃSKA Alicja Anna DYNA Władysław Andrzej SZCZOTKOWSKI Dariusz NOWAK Edyta Liliana ULMANIEC Zbigniew Tomasz BUCZKOWSKI Andrzej ZNAMIROWSKI Michał Kazimierz PIEKAREK Sebastian Joachim MAJCHER-LEGAWIEC Urszula Elżbieta BARTYZEL Janusz Jan GRABARCZYK Piotr Łukasz WĘGRZYN Ewelina Teresa PILCH-KOCJAN Marzena Dorota DOMAŃSKI Andrzej Jan BAJOREK Emil Krzysztof IWANICKA Maria 27.STRZELECKA Maria Małgorzata MEYSZTOWICZ Jerzy Witold Wybory parlamentarne 2019 - Kraków. Lista wyborcza Prawicy w okręgu nr 13 Lista wyborcza nr 6. – komitet wyborczy Prawica ŻÓŁTEK Stanisław Józef AONDO-AKAA Bawer KRZCIUK Tomasz Andrzej KOWACKA Barbara Magdalena JAJTE-PACHOTA Jerzy Michał GANKIEWICZ Ewa Franciszka CZARNEK Norbert Jerzy WĘDZICHA Aneta Agnieszka SIERANT Maciej Zbigniew FĄFARA Katarzyna Beata ŻMIGRODZKI Stanisław Michał KOWALSKA Maria Janina KUŹNIARSKI Piotr Władysław GIBAŁA Jolanta Maria KOT Monika Izabela SIERANKIEWICZ Andrzej KOWALSKI Dawid Paweł SZATAN Jarosław Kazimierz Wybory parlamentarne 2019 - Kraków. Lista wyborcza Koalicji Bezpartyjnych i Samorządowców w okręgu nr 13 Lista wyborcza nr 8. – komitet wyborczy wyborców Koalicji Bezpartyjnych i Samorządowców JAKUBIAK Marek ROKOSZ-KUCZYŃSKI Gniewomir Gwidon BATKO Jerzy Leszek PRZEWŁOCKA Anna Agnieszka GRZYBEK Marta Barbara KAMIŃSKA Wioleta Barbara LORENC Andrzej Jan ŚWIAT Grażyna Zofia SZCZEPAŃSKI Dawid Łukasz WNĘK Dorota Maria KUCIA Maciej Paweł SUDER Stanisława Agata CZURYŁO Grzegorz Andrzej LEŚNIAK Marianna KORASZEWSKI Bogusław Stanisław WAWRZYNEK Anna Małgorzata CICHOSZ Adam WYSKOWSKI Laura Beata NAHIRNY Krzysztof Jan KLIMEK Joanna Elżbieta GRODNY Szymon Zbigniew KASPERCZYK Beata Joanna BARAN Piotr Paweł KONDRACIUK Alicja ORAMUS Tomasz Artur MALLY Grażyna SROGA Marlena Magdalena GOWIN Grzegorz Jacek Wybory parlamentarne 2019 – listy wyborcze do Senatu z Krakowa (okręg nr 30) Okręg wyborczy nr 30 obejmuje obszary powiatów: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki. KOŹBIAŁ Maciej Józef (przedsiębiorca), Wadowice, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP PAJĄK Andrzej Michał (inżynier metalurg), Zawoja, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość Wybory parlamentarne 2019 – listy wyborcze do Senatu z Krakowa (okręg nr 31) Okręg wyborczy nr 31 obejmuje obszary powiatów: krakowski, miechowski, olkuski. BARGIEŁ Janusz Lucjan (politolog), Olkusz, KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej PĘK Marek (prawnik), Kraków, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość Wybory parlamentarne 2019 – listy wyborcze do Senatu z Krakowa (okręg nr 32) Okręg wyborczy nr 32 obejmuje część obszaru miasta na prawach powiatu Kraków: Dzielnica II, Dzielnica III, Dzielnica IV, Dzielnica XIV, Dzielnica XV, Dzielnica XVI, Dzielnica XVII, Dzielnica XVIII DUDA Jan Tadeusz, nauczyciel akademicki, Kraków, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, nie należy do partii politycznej FEDOROWICZ Jerzy Feliks (aktor), Kraków, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP Wybory parlamentarne 2019 – listy wyborcze do Senatu z Krakowa (okręg nr 33) Okręg wyborczy nr 33 obejmuje część obszaru miasta na prawach powiatu Kraków: Dzielnica I, Dzielnica V, Dzielnica VI, Dzielnica VII, Dzielnica VIII, Dzielnica IX, Dzielnica X, Dzielnica XI, Dzielnica XII, Dzielnica XIII KLICH Bogdan Adam (lekarz medycyny), Kraków, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP KOMAREWICZ Rafał Paweł (lekarz stomatolog), Kraków, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁA KOMAREWICZA, nie należy do partii politycznej MAZUR Krzysztof Wojciech (nauczyciel akademicki), Kraków, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, nie należy do partii politycznej Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące