Lider PO nie ma autorytetu w partii? "Adamowicz będzie problemem"

Michał Kamiński uważa, że zamieszanie wokół kandydatury na prezydenta Gdańska odbije się czkawką w PO. Sprawa Pawła Adamowicza, ma świadczyć o nie najlepszych zdolnościach przywódczych Grzegorza Schetyny.

- Im więcej jest kandydatów, tym gorzej się to kończy. To pokazuje, że Grzegorz Schetyna nie ma wyraźnego autorytetu we własnej partii - zauważa Michał Kamiński. - Paweł Adamowicz ma za sobą wiele osiągnięć i on realnie zmienił Gdańsk - dodaje eurodeputowany.