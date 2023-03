Lider Agrounii zaatakował TVP. Teraz będą odwiedzać domy polityków PiS

- To co robi TVP to jest skandal totalny. To przez was rolnicy dziś mają problem. Kłamaliście na temat polskiej wsi bardzo mocno - powiedział Kołodziejczak. A po chwili dodał, zwracając się bezpośrednio do reporterki TVP: - Niech się pani tak szyderczo nie uśmiecha. Ciągle pozostaje pani człowiekiem, nie tylko pracownikiem TVP. Za chwilę to się zmieni - powiedział Michał Kołodziejczak.