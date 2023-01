Leżał twarzą w strumieniu. Tragiczny finał poszukiwań Niemca

Leżał twarzą w strumieniu

- Ciało znajdowało się w terenie bagnistym. Poszukiwany mężczyzna leżał twarzą w strumieniu. To zalesiony rejon znajdujący się na granicy Świebodzic i Wałbrzycha. Na miejscu pracuje teraz ekipa dochodzeniowo-śledcza, ale z pierwszych oględzin nie wynika, by do śmierci mogły się przyczynić osoby trzecie - powiedział policjant.