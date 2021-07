Lex TVN. Administracja Bidena wysyła do Polski dyplomatę. PiS: Wizyta planowana od dawna

Suski wzywa do mobilizacji

Wnioskodawcą poselskiego projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji jest poseł PiS Marek Suski. Przewiduje on, że presja Stanów Zjednoczonych nie spowoduje wycofania się przez formację rządzącą z projektu ustawy medialnej. Suski wezwał też czytelników "Gazety Polskiej" do zorganizowania demonstracji przed siedzibą TVN i biurami poselskimi posłów niepopierających zmian. Polityk nie ukrywa, że dzięki nowemu prawu partia rządząca zyska wpływ na to, co dzieje się "w telewizji wykupionej przez polskich biznesmenów".