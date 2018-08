Leszczawa Dolna. Wypadek na "zakręcie śmierci", autokar spadł ze skarpy. "Było widać tylko ręce. Ta kobieta już nie żyła"

Autokar wiozący Ukraińców wyleciał z zakrętu, przebił barierki i zleciał z 30-metrowej skarpy. Relacje poszkodowanych mrożą krew w żyłach. "Obudziły mnie przeraźliwe wrzaski ludzi. Podczas koziołkowania autobusu ktoś przeleciał nad moim fotelem" - opisuje Maria.

Do wypadku w Leszczawie Dolnej (województwo podkarpackie) doszło w ostatni piątek po godz. 22. Autokarem podróżowały 54 osoby, w tym 11 dzieci. 51 osób trafiło do szpitala. Byli to Ukraińcy jadący z Lwowa do Wiednia. Służby przekazały WP, że w wypadku zginęły trzy osoby.