Leśnica. Dzięki 13-latkowi uniknięto tragedii

Bohater, o którym mowa to 13-letni Maciej Jaszkowic. Chłopiec aktualnie jest uczniem siódmej klasy Szkoły Podstawowej w Leśnicy. Nastolatek nie zawahał się ruszyć z pomocą, gdy jedno z mieszkań przy ulicy Harcerskiej trwonił żywioł. Wbiegł do zadymionej klatki, aby poinformować sąsiadów o pożarze.

- Nie myślałem o sobie. Martwiłem się o ludzi z tego bloku. Wbiegłem do klatki i pukałem do wszystkich drzwi do skutku, aby wszystkich ostrzec – powiedział miejskim urzędnikom 13-latek.