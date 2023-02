Leopardy dla Ukrainy: Narasta spór między Polską a Niemcami. Ambasador Polski uderza w Scholza

Polski ambasador skrytykował też niemieckiego kanclerza RFN za brak chęci do rozmów na tematy związane z Ukrainą. - Nie dostajemy terminów na krótkie, szybkie konsultacje. To jest czasem rozczarowujące - powiedział Pawłoś gazecie "Kölner Stadt-Anzeiger". - Albo pomagacie - albo nie - dodał. Dyplomata potwierdził także, że Polska jest otwarta na wszystko, co pomoże Ukrainie.