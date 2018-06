Leo odnaleziony. Szczęśliwy finał poszukiwań chłopca

Poszukiwania chłopca rozpoczęto w maju. Jak informuje małopolska policja, chłopiec odnalazł się cały i zdrowy. Matka przywiozła go z Francji.



W czasie poszukiwań pojawiła się informacja, że chłopiec został porwany przez ojca, który stracił prawo do opieki nad dzieckiem. Mężczyzna odebrał go z przedszkola w Krakowie, ale nie odwiózł do domu. Rodzina zgłosiła zaginięcie.