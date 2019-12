Lekarz krytykował publicznie reanimację Pawła Adamowicza. Teraz może mieć kłopoty

Wobec biegłego sądowego, który skrytykował akcję reanimacyjną prezydenta Gdańska, rozpoczęło się dochodzenie. Sprawę ma wyjaśnić Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej w Łodzi.



Postępowanie rozpoczęło się po zawiadomieniu o naruszeniu Kodeksu Etyki Lekarskiej, na podstawie art. 52 KEL. Przepis ten mówi między innymi o tym, że "lekarz powinien zachować szczególną ostrożność w formułowaniu opinii o działalności zawodowej innego lekarza w szczególności nie powinien publicznie dyskredytować go w jakikolwiek sposób".

Biegły nie tylko publicznie krytykował pracę zespołu ratunkowego, ale złożył także pismo do prokuratury. - Wskazał on, że - w jego ocenie - akcja prowadzona była nieprawidłowo. Jego zdaniem, ratownicy nie powinni prowadzić czynności reanimacyjnych na scenie, a powinni byli natychmiast przywieźć poszkodowanego do szpitala, gdzie były - według jego oceny - większe szanse na uratowanie życia - mówiła w marcu rzeczniczka gdańskiej Prokuratury Okręgowej.