Lekarz: "Im szybciej przyjdzie wiosna, tym szybciej przywitamy koniec epidemii"

Doktor Marek Posobkiewicz lekarz i były Główny Inspektor Sanitarny był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Posobkiewicz pytany był m.in. o słowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który stwierdził, że wtorkowy wzrost zachorowań oznacza niebezpieczny trend. Słysząc to, lekarz powiedział, że jeden dzień to za mało żeby wyznaczyć jakikolwiek trend, a do takiego stwierdzenia potrzebne są dane co najmniej z tygodnia. - Styczeń i luty zawsze były miesiącami wzmożonych zachorowań na grypę, a COVID-19 to choroba grypopodobna. Im szybciej przyjdzie wiosna, tym szybciej przywitamy koniec epidemii - słyszymy. Lekarz dodał także, że jeśli ludzie będą zachowywać się odpowiedzialnie i przestrzegać zasad reżimu sanitarnego, to o powrocie obostrzeń nie będzie mowy.

