Legenda Solidarności idzie do więzienia. Jest gorący komentarz z PiS

Były senator Józef Pinior-idzie do więzienia. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok skazujący wobec dawnej legendy Solidarności. - Na tym polega niezawisłość sędziowska: bez względu na to, czy polityk jednej lub drugiej partii będzie skazywany w sytuacji w której można mu zarzucić czyny przestępcze. Urodziłem się w Polsce, w której to było jeszcze niemożliwe - komentował w programie "Newsroom" WP Waldemar Buda. - Cieszę się, że żyję w takim kraju, że hydraulik, redaktor oraz polityk odpowiadają dokładnie tak samo jak piekarz za czyny grożące odpowiedzialnością karną. Żyjemy w pięknych czasach naprawdę - dodał wiceminister do spraw funduszy i polityki regionalnej.

Rozwiń