Lech Wałęsa zaskoczył żartem o żonie i PiS

Lech Wałęsa chowa żonie długopisy, żeby nie zapisała się do PiS. Na taki żart pozwolił sobie były prezydent na spotkaniu z sympatykami. Do sieci trafiło nagranie.



- Namawiam opozycję, by uratowali dalszy rozwój Polski i odsunęli od władzy tych, co szkodzą - przekonywał. Mówił także o "populizmie i demagogii", który, jak twierdził, doprowadzi, że "masy zaczną im wierzyć".

Wałęsa: moja ma 8

- Masy mówią tak: "Ten Wałęsa ładnie mówi, PO ładnie mówiło, ale oni nic nie dali, a ci dali 500 plus". Ja mam dodatkowy kłopot, bo teraz mówią, że za cztery dzieci to będą dawać renty tym kobietom, a moja ma 8, i ona mi powie: "Ty to nie dałeś, a oni dali". I ona się do PiS-u mi zapisze - żartował.