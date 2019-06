Lech Wałęsa: udała się rzecz nieprawdopodobna bez wojny atomowej

- Poprzednie pokolenie przekazało nam kraj zniewolony. Słyszałem ich tęsknoty. Te tęsknoty przerzucili na nasze pokolenie - zaczął swoje wystąpienie z okazji rocznicy 4 czerwca Lech Wałęsa. - Udała się rzecz nieprawdopodobna bez wojny atomowej - stwierdził.

Lech Wałęsa na uroczystościach 4 czerwca w Gdańsku (East News)

- Gdybyśmy się zatrzymali na tych zwycięskich wyborach, nie byłoby nas dzisiaj tutaj - mówił w Gdańsku Lech Wałęsa.

- Ja z konieczności i za to przepraszam, musiałem podejmować błyskawiczne decyzje. Musieliśmy, z przykrością się do tego przyznaję, zburzyć okrągły stół, zburzyć koalicję i mogliśmy kontynuować marsz trwający do dnia dzisiejszego - stwierdził.

- Udało się, bo wierzyliście mi. Ten rozdział jest zakończony i cieszmy się, bo to nieprawdopodobne zwycięstwo - podkreślił były prezydent.

- Proszę was jeszcze raz, żebyśmy zaczęli budować nowe rozwiązania na te czasy, byśmy wspólnie zaczęli budować tę drugą szansę, którą dał nam los. Musimy przejść do większych zorganizowań - mówił do zebranych.

Podkreślił, że "nie mamy wyboru, musimy się nawzajem przekonać, co do tego, jak dalej iść w XXI w. - zdając sobie sprawę, że to, co działo się w XX wieku nie pasuje do obecnych czasów". - Na tych różnicach, które są teraz w Europie i świecie nie da się dokonać większego zbudowania. Dalej nic większego nie zrobimy - powiedział Wałęsa.

- Nie byłoby obecnego prezydenta i rządu, gdyby nie tamte zwycięstwa - dodał.

Na zakończenie powiedział, że życzy sukcesu.

