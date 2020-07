„Łeb uciąć albo rozstrzelić". Działacz LGBT składa zawiadomienie do prokuratury

Bulwersującą wypowiedź mieszkańców Godzieszowa (woj. lubelskie) zarejestrował i opublikował w piątek w mediach społecznościowych dziennikarz Onetu Bartłomiej Bublewicz. Pytał on mieszkańców tej miejscowości, co sądzą o przedstawicielach mniejszości seksualnych. "Łeb uciąć albo rozstrzelić. Już dawno Majdanek powinni otworzyć i ich do krematorium” - odpowiedział jeden z pytanych mężczyzn.

"Do tego prowadzi retoryka anty-LGBT. Straszne" - zwrócił się dziennikarz do prezydenta Andrzeja Dudy w mediach społecznościowych.

Bulwersująca wypowiedź o przedstawicielach LGBT. Zawiadomienie do prokuratury

Na nagranie zareagował Bart Staszewski, działacz ruchu LGBT. To właśnie on niedawno, na zaproszenie Andrzeja Dudy, gościł w Pałacu Prezydenckim i rozmawiał z prezydentem o jego wypowiedzi o "ideologii LGBT".

W sprawie bulwersującej wypowiedzi mieszkańców Godziszowa Staszewski zapowiedział zawiadomienie prokuratury. "To co się udało nagrać Bartłomiejowi Bublewiczowi na Lubelszczyźnie jest przerażające. Jako Polakowi brak mi słów. To jest właśnie ta ideologia LGBT. Niektórzy ludzie są już gotowi do pogromów. Jeszcze dzisiaj złoże doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa propagowania ustroju faszystowskiego (art. 256 kk) i nawoływania do popełnienia przestępstwa tj. zbrodni zabójstwa. (art. 255 kk) - napisał w mediach społecznościowych.