Łazik Perseverance po raz pierwszy wykrył ślady związków organicznych w ogromnym kraterze na Marsie. "Budulec życia"

– Co ważne, mogą one powstać w wyniku procesów niezwiązanych z życiem, więc nie są same w sobie dowodem na życie. Potrzebowalibyśmy jeszcze dodatkowych dowodów, których nie można wyjaśnić procesami niebiologicznymi lub abiotycznymi – wyjaśnił. – Jest to jednak ekscytujące odkrycie, ponieważ podkreśla różnorodność substancji organicznych, które mogły przetrwać na Marsie nawet po miliardach lat degradacji.