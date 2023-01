Ławrow: Polska kłamała nam w twarz

Bliski współpracownik Władimira Putina dodał, że "szalone próby" USA, by zapewnić dominację Stanom Zjednoczonym i reszcie Zachodu, który "Waszyngton całkowicie zmiażdżył pod sobą", zadziałają przeciwko nim. Ocenił też, że to wszystko to marne wysiłki, które naprawdę zmierzają do "powstrzymania formowania się wielobiegunowego świata".