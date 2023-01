- Toczy się proces charakteryzujący się całkowitym podporządkowaniem Unii Europejskiej interesom Stanów Zjednoczonych, które są głównym beneficjentem kryzysu, który powstał w stosunku do Federacji Rosyjskiej, w stosunku do Republiki Białoruś, z wojny hybrydowej, którą Zachód rozpętał w celu osłabienia konkurentów. To kolejna faza nieuczciwych działań - eskalował Ławrow.