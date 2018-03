Lawina komentarzy po mocnym wpisie lekarza pediatry. "Brak wyobraźni i empatii"

Warszawscy rodzice żyją wpisem lekarza, który ostro skrytykował chodzenie z chorym dzieckiem w miejsca publiczne. Post udostępnił dziecięcy szpital kliniczny. Post został już udostępniony prawie 6 tys. razy.

Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wynika, że w ciągu ostatnich tygodni poziom zachorowań na grypę jest ciągle wysoki. Tylko do połowy lutego u ponad pół miliona Polaków zdiagnozowano lub podejrzewano grypę. Zmarło 5 osób. Największy wzrost zapadalności na grypę widać ostatnio w województwie kujawsko-pomorskim i mazowieckim.

Anonimowy pediatra ze szpitala przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie zaapelował do rodziców o "przyzwoitość". "Z biegunką do przedszkola... Z chorobą Bostońską na basen... Ze świeżą ospą wietrzną do kina..." - zaczyna swój wpis.