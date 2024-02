Kwaśniewski ocenia Tuska. "Jest bezwzględnym politykiem"

Były prezydent został zapytany też o to, czy Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa, powinien podać się do dymisji. - Z moich obserwacji wynika, że to nie ma znaczenia. Nie wiem, co robi. Nie jest jednym z tych komisarzy, którzy pełnią istotną rolę w strukturach europejskich - stwierdził polityk.