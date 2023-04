Kurs SEO dla każdego, czyli jak pozycjonować swoją stronę w przeglądarce

Kurs SEO to świetna okazja dla tych, którzy chcą nauczyć się optymalizacji swojej strony internetowej samodzielnie. W ramach takiego szkolenia SEO można zdobyć wiedzę na temat sposobów analizowania danych z narzędzi do SEO, takich jak Google Analytics czy Google Search Console, jak również nauczyć się w jaki sposób wykorzystać słowa kluczowe w treści na stronie internetowej. W ramach kursu SEO uczysz się również strategii SEO i wykorzystania jej do pozycjonowania stron.