Kuriozalny koncert dla armii Putina. Tak wygląda "przerwa operacyjna"

Nie od dziś wiadomo, że w szeregach wojsk Moskwy brakuje determinacji do kontynuowania wojny. Być może właśnie tak, rosyjskie dowództwo zamierzało motywować swoich podwładnych do dalszych działań. Chociaż jak widać na załączonym nagraniu, większość z uczestników zabawy nie ma większego pojęcia, po co i dlaczego dzieją się takie rzeczy.