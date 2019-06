Kuria przyznaje, że Marek Lisiński był molestowany przez księdza

Były już szef Fundacji Nie Lękajcie Się Marek Lisiński utrzymuje, że był w dzieciństwie molestowany przez księdza. Coraz więcej osób utrzymuje jednak, że ma on problemy z prawdomównością. Kuria wydała stanowisko ws. jego oskarżeń.

Reporter WP ujawnił, że Lisiński pożyczył od proboszcza parafii w Korzeniu 23 tys. zł na leczenie żony. Ale pieniądze nie trafiły z powrotem do duchownego. Wkrótce potem napisał do biskupa płockiego pismo, w którym oskarżył proboszcza o wykorzystywanie seksualne. Miało do tego dość w latach 1980-1981, gdy Lisiński był ministrantem.