Kukiz zagłosowałby za odwołaniem Ziobry. Tak to tłumaczy

- Uważam, że drzwi do KPO można otworzyć, odwołując ministra Ziobrę i dlatego nie chce go opozycja odwołać, nie chce skorzystać z tej szansy, bo boi się, że rzeczywiście wtedy pojawi się realna szansa otrzymania przez Polskę pieniędzy z Unii, a to nie jest ani na rękę opozycji, ani pani (szefowej Komisji Europejskiej, Ursuli) von der Leyen i jej kolegów, którzy są zblatowani z uległą, podległą sobie opozycją - ocenił lider Kukiz'15.