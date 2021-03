Kukiz "paktuje z diabłem"? Niecodzienne słowa o Kaczyńskim

Czy rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim można określić mianem "paktowania z diabłem"? Niecodzienne pytanie zostało skierowane do Pawła Kukiza, który był gościem programu "Newsroom" WP. Poseł prowadzi negocjacje polityczne z prezesem PiS. Paweł Kukiz raz już spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. Rozmówca Patrycjusza Wyżgi zdradził, jaki jest prezes PiS w zaciszu swojego gabinetu. Przed posłem jeszcze jedno spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim i to już w najbliższy weekend. - Po pierwsze nie taki diabeł straszny jak go malują. A po drugie to ja paktuję z całym tym piekłem na Wiejskiej - powiedział, pytany o przebieg rozmów. Gość programu WP dodał, że jest otwarty na rozmowy z każdym na temat realizacji postulatów Kukiz'15 takich jak np. jednomandatowe okręgi wyborcze. - Jest mi absolutnie obojętne, który z szefów partii będzie mi tym pomocny, nie ma to żadnego znaczenia.

