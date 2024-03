Toruń może mieć kolejny most. Bydgoski poseł: To absurd

Poseł z Bydgoszczy nie gryzie się w język

- Budowanie teraz kolejnego mostu w Toruniu to absurd - komentuje Piotr Król, poseł PiS z Bydgoszczy. - W tej chwili najpilniejszy wydaje mi się most w bydgoskim Fordonie, zresztą najłatwiej będzie go wpleść w już istniejący układ drogowy. A kiedy on by już był, to byłoby można wyremontować ten już istniejący w Fordonie. Natomiast jeżeli chodzi o Solec, to widzimy jak jest. Marszałek zainwestował w prom, którego ktoś nie umiał dopasować do wysokości źródła wody.