Okradł śpiącego mężczyznę. Policjanci znaleźli przy nim też narkotyki

Podczas nocnej zmiany, śródmiejscy policjanci zwrócili uwagę na mężczyznę, który leżał na przystanku i mógł potrzebować pomocy. Gdy do niego podeszli, okazało się, że zasnął, czekając na transport. Kiedy funkcjonariusze poprosili go o dokumenty, bydgoszczanin stwierdził, że musiały mu one zostać skradzione wraz z portfelem, kartą płatniczą i telefonem chwilę wcześniej.