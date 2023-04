Nowe fakty ws. obiektu spod Bydgoszczy. Jest nagranie świadka

W lesie w okolicach miejscowości Zamość ok. 15 km od Bydgoszczy spadł niezidentyfikowany obiekt wojskowy. W rejonie znajduje się centrum szkolenia wojska. Wcześniej w piątek Krystian Dobosz z portalu bydgoszczwbudowie.pl realizował nagrania dla jednej z firm w bydgoskim Fordonie i to jego dron przypadkowo zarejestrował moment przelotu tajemniczego obiektu nad pobliskimi lasami. Nie ma potwierdzenia, że chodzi o ten sam obiekt. Sprawa wyszła na jaw dopiero w środę po dokonaniu odkrycia w lesie. Na miejscu pojawiły się służby, które odgrodziły i zabezpieczyły teren wokół tajemniczemu obiektu. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń RMF FM, pod Bydgoszczą spadł pocisk ziemia-powietrze. W czwartek do sprawy odniosło się MON, które przekazało, że "znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego". Resort obrony zapewnił, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców. Dziennikarze RMF FM nieoficjalnie ustalił, że pocisk ziemia-powietrze lub obiekt, który miał być celem systemu, jest własnością Sił Zbrojnych RP. Miała to być pozostałość po testach systemów obronnych, które kupujemy dla naszej armii. Najprawdopodobniej obiekt wystrzelono podczas ćwiczeń.