Kuba upada: zakazali bankomatów i nałożyli ograniczenia. Ludzie rzucili się po pieniądze

Minister gospodarki Alejandro Gil ogłosił niedawno, że produkt krajowy brutto wzrósł o 1,8 proc. w pierwszej połowie tego roku. Hawana zmaga się z niedoborem żywności, lekarstw, paliwa i innych podstawowych towarów. Kryzys doprowadził do braku zaufania do państwowego systemu bankowego, a w konsekwencji - do braku gotówki w niektórych bankomatach. Po wypłacie pieniędzy przez firmy dla zwykłych mieszkańców nie zostawało już nic. Dlatego po ogłoszeniu o limitach w transakcjach dla przedsiębiorstw, Kubańczycy lawino ruszyli do bankomatów.