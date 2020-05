Kto zastąpi Małgorzatę Gersdorf? Znajoma prezydenta albo sędzia od ministra sprawiedliwości

Początek Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, które ma wyłonić kandydatów na pierwszego prezesa, został przewidziany na godzinę 12. Po zakończeniu zgromadzenia w holu głównym sądu planowane jest oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia, którym będzie obecnie wykonujący obowiązki pierwszego prezesa SN sędzia Kamil Zaradkiewicz. Poinformuje on o wybranych kandydatach na stanowisko pierwszego prezesa SN.

Sąd Najwyższy. Prezydent odwiedza kandydatkę w domu

Nieoficjalnie mówiło się, że za jej powołaniem stał prezydent Andrzej Duda, który od lat jest jej dobrym znajomym. Jak informowały media, oboje znają się z katedry prawa administracyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Razem byli tam doktorantami, wyjeżdżali na wspólne wyjazdy naukowe i konferencje. Do tej pory prezydent odwiedza ją w domu pod Krakowem. Co ciekawe, Lemańska utajniła swoje oświadczenie majątkowe obejmując funkcję w Sądzie Najwyższym.

Sąd Najwyższy. Pożyczka na poprawę warunków mieszkaniowych

Pytana przez Wirtualną Polskę o okoliczności otrzymania korzystnej pożyczki Manowska odpowiada: "Poprawa warunków mieszkaniowych nie jest równoznaczna z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. Poprawa oznacza polepszenie już istniejącego stanu rzeczy, czyli - w tym przypadku - zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Oświadczam, że w domu o powierzchni 240 m. kw. zamieszkiwało po jego wybudowaniu sześć osób, żeby Pan nie myślał, że opływałam w luksusy. Ocena, czy zaciągam pożyczkę mieszkaniową na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych należała do ówczesnego Prezesa Sądu Apelacyjnego, który oceniał mój wniosek, a okoliczności podane we wniosku odpowiadały rzeczywistemu stanowi i były zgodne z prawdą" – napisała w e-mailu do redakcji Manowska.