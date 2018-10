Kto stoi za "MAGA bomberem"? Zagadka wzmacnia podziały w USA

Kto stoi za tajemniczymi bombami wysłanymi Clintonom, Obamie i innym przeciwnikom Trumpa? Według prawicy - to lewicowa prowokacja. Spiskowe teorie wchodzą do mainstreamu, a Ameryka jest podzielona jak nigdy przedtem

Dwa dni po tym, jak pod adresami prominentnych przeciwników Donalda Trumpa znalazły się paczki zawierające zaimprowizowane bomby, nadal nieznana jest tożsamość zamachowca. Nie wiadomo nawet tego, czy były sprawne. Ale część konserwatywnych polityków i zwolenników prezydenta w mediach, ma już swoją odpowiedź. To sztuczka ukartowana przez Demokratów w celu zaszkodzeniu wyborczym szansom Republikanów i Donalda Trumpa.

- Republikanie po prostu nie robią takich rzeczy. Z perpsektywy działaczy Demokratów (...) to może służyć ich celom - stwierdził Rush Limbaugh, jeden z najbardziej znanych konserwatywnych publicystów. W ślad za nim poszli inni komentatorzy z prawicowego głównego nurtu.

"Fake News - Fake Bombs" napisał na Twitterze Lou Dobbs, prezenter wspierającej Trumpa telewizji Fox News. "Kto mógłby skorzystać na takiej mistyfikacji?" - pytał retorycznie, dodając, że w efekcie na dwa tygodnie przed kluczowymi wyborami, z mediów zniknął temat zmierzającej w stronę amerykańskiej granicy "karawany" imigrantów. Podobne teorie sugerował - również na antenie Fox News - były oficer FBI Chris Swecker oraz Ann Coulter, słynna prawicowa publicystka i pisarka. Według Coulter, podkładanie bomb to znana taktyka liberałów.

Republikańscy politycy byli tylko trochę bardziej ostrożni. Sam prezydent Donald Trump, który w dzień po incydencie wezwał do politycznej jedności, już kilka godzin obarczył winą swoich przeciwników w mediach.

"Duża część Gniewu, który dziś widzimy w naszym społeczeństwie jest powodowana przez celowo fałszywy przekaz Mediów Głównego Nurtu, które nazywam Fake News. Stał się tak zły i nienawistny, że nie da się go opisać. Media mainstreamowe muszą się poprawić i to SZYBKO!" - napisał na Twitterze rezydent Białego Domu.

W ślad za Trumpem poszli inni politycy. Były rywal Trumpa, senator Ted Cruz stwierdził, że media celowo sterują przekazem, by uderzyć w prezydenta i jego partię. Podobną drogą poszła rzeczniczka prezydenta Sarah Huckabee Sanders.

- Myślę, że to absolutnie haniebne, że jednym z pierwszych publicznych oświadczeń ze strony CNN było zrzucenie winy i odpowiedzialności za ten podły akt na prezydenta i na mnie osobiście - stwierdziła w telewizji Fox News.

Sanders odniosła się w ten sposób do oświadczenia prezesa CNN (jedna z paczek zamachowca była wysłana na adres telewizji) Jeffa Zuckera, który stwierdził, że Biały Dom wykazuje się "kompletnym brakiem zrozumienia" co do powagi i konsekwencji ataków na media.