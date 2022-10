Kto był w wieży kontroli lotów? Nowe nagrania ws. awaryjnego lądowania Ryanaira w Mińsku

W końcu pilot zbliżał się już do białoruskiej granicy i miał za chwilę wlecieć w litewską przestrzeń powietrzną. Sytuacja w wieży kontroli lotów stała się jeszcze bardziej napięta. W tle słychać, jak funkcjonariusz służb rozmawia z kimś przez telefon: "Tak, [nazwisko niejawne]. Jeszcze nie podjął decyzji, jest kilka minut do wyjścia z naszej strefy… blisko granicy państwowej. No tak, pilot pyta, jaki jest kolor żółty czy czerwony, no kolor zagrożenia. Kontroler mówi czerwony. Pilot na razie podejmuje decyzję… cóż… cóż… cóż, być może oni [załoga Ryanaira przyp. red.] celowo grają na czas, kto wie".