Książka za worek śmieci. Posprzątaj las razem z nami!

W Wirtualnej Polsce poświęcamy wiele uwagi problemom środowiska. Kilka tygodni temu pozbieraliśmy śmieci z podwarszawskiego lasu i wysypaliśmy je w centrum miasta, by pokazać, z czym na co dzień muszą mierzyć się służby leśne. Tym razem chcielibyśmy zaprosić wszystkich Was do wspólnego sprzątania w ramach akcji "Książka za worek śmieci”, która obejmie pięć największych miast Polski. Do wspólnego sprzątania mogą dołączyć mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia i Poznania. Na zarejestrowanych uczestników czekają książki!