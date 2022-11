Ksiądz przeklinał radnych z ambony, bo mu nie ustąpili? Poszło o atrakcyjną działkę

Sprawa, opisywana przez trójmiejską "Gazetę Wyborczą", miała swój początek na przełomie stycznia i lutego 2022 r. Wtedy to ks. Józef Urban, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pszczółkach (pow. gdański, woj. pomorskie), wystosował pismo do władz gminy. Prosił o sprzedaż hektarowej działki we wsi Skowarcz pod budowę kościoła z 99 proc. bonifikatą. Dodajmy, że wartość tej nieruchomości jest wyceniania na ok. 2 mln zł.