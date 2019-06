Ksiądz palił książki z Harrym Potterem. Prokuratura mu odpuszcza

Prokuratura odpuściła księdzu Rafałowi Jarosiewiczowi z koszalińskiej Fundacji "SMS z Nieba”, który stał za publicznym spaleniem książek m.in. o Harrym Potterze. Jak ustaliła Wirtualna Polska, śledztwo w tej sprawie umorzono. O kontrowersyjnej akcji było głośno również poza granicami kraju.

Do zdarzenia doszło pod koniec marca tego roku. A dokładniej 31 marca na terenie przykościelnym w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej. W akcji palenia książek uczestniczyli księża i ministranci, którzy wrzucali do ogniska m.in. opowieści o Harrym Potterze. Wśród spalonych rzeczy znalazły się również: saga "Zmierzch" amerykańskiej pisarki Stephenie Meyer, afrykańska maska, obrazy, figurka słonia, a nawet parasolka z "Hello Kitty" z postacią z japońskich filmów animowanych dla dzieci.