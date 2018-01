Ksiądz oskarżył proboszcza o gwałt. Sam nie jest bez winy. Właśnie został suspendowany

Arcybiskup wrocławski ukarał suspensą ks. Adriana Kosendiaka, który oskarżył swojego proboszcza o gwałt. Jednak ustalenia kościelnej komisji tego nie potwierdziły. Suspendowanym zainteresowała się natomiast prokuratura. Chodzi o młodzież i pornografię.

Ks. Kosendiak publicznie oskarżył kapelana wojskowego i proboszcza jednej z parafii w województwie dolnośląskim o gwałt . Do sytuacji miało dojść jeszcze w czasie, gdy duchowny uczył się w seminarium. Ks. Kosendiak podczas rozmowy ze Zbigniewem Stonogą twierdzi, że to nie jedyne nadużycia, które miały miejsce we wrocławskiej kurii.

- Zgłaszałem na przykład, gdy byli wyświęcani na diakonów, czy kleryk miał zostać księdzem i zgłaszałem różne sytuacje seksualne do przełożonych, do ojca duchownego, nie robiło to na nikim wrażenia. Zamiatało się to pod dywan - mówi i opisuje homoseksualne związki księży oraz ich relacje z kobietami.